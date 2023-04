Joshua synon ‘ringjalljen’ sot në super meçin ndaj Franklinit

Anthony Joshua do të kthehet në ring këtë të shtunë mbrëma, ku do të përballet me Jermaine Franklin në O2 Arena.

Lufta do të jetë e para për Joshua që nga humbja e tij ndaj Oleksandr Usyk në gushtin e vitit të kaluar.

Joshua do të shpresojë të fillojë historinë e tij të rikthimit në Londër këtë fundjavë, por Jermaine Franklin do të dëshirojë të bëjë më të mirën për t’i dhënë fund narrativës përpara se të fillojë.

Lufta mes Joshuas dhe Franklinit do të zhvillohet në O2 Arena në Londër të Anglisë, me fillim nga ora 22:00.

Aksionet e Anthony Joshua-s kanë rënë ndjeshëm në 12 muajt e fundit, me humbjet e njëpasnjëshme ndaj Usykut, duke e nxjerrë atë jashtë konkurrencës për çdo luftë për titull. Një disfatë të shtunën mbrëma pothuajse me siguri do t’i jepte fund shpresave të tij për të garuar sërish për titullin e botës.

Ndërkohë, Jermaine Franklin kërkon të bëjë emër me një fitore ndaj AJ në Londër. Franklin ka bërë përshtypje në ngritjen e tij në renditje, duke pësuar vetëm humbjen e tij të parë në nëntor të vitit të kaluar, një humbje nga Dylian Ëhite në një mënyrë të diskutueshme. /Klankosova.tv.