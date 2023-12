Joshua, Wilder dhe Parker shfaqen si zombi në trailerin e ‘Day of Reckoning’ (VIDEO)

Anthony Joshua, Deontay Wilder, Joseph Parker dhe madje edhe Eddie Hearn u shfaqën si zombi në trajlerin e ri të stilit të Hollivudit për mega eventin e boksit “Day of Reckoning” në Arabinë Saudite të shtunën e ardhshme.

Joshua do të jetë në ring më 23 dhjetor kundër boksierit suedez Otto Wallin, së bashku me duelet Wilder – Parker, Daniel Dubois – Jarrell Miller dhe Dmitri Bivol – Lyndon Arthur luftimet e tjera të mëdha që tifozët mund të presin me padurim.

Dhe në përgatitjen e ngjarjes, organizatorët kanë prodhuar një trailer që duket drejtpërdrejt si nga një film horror me buxhet të madh që tregon emrat e mëdhenj të boksit që ecin nëpër rrugë si zombi.

Sipas “ESPN”, Wilder dhe Joshua kanë rënë dakord të kthehen në Arabinë Saudite tre muaj pas “Day of Reckoning”, më 9 mars 2024, nëse të dy janë të suksesshëm.

Dueli do të vinte vetëm një muaj pasi Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk do të organizojnë përballjen e tyre të padiskutueshme më 17 shkurt, përpara atij që pritet të jetë një vit i madh për boksin.

Përpara një takimi të mundshëm mes Joshua-s dhe Wilder-it, lufta e zjarrtë e fjalëve mes dy boksierëve është intensifikuar. Wilder ka bërë pretendimin e çuditshëm se ekipi i ish-kampionit të botës ka manipuluar pjesëmarrjen gjatë viteve për ta bërë luftëtarin e tyre të duket më popullor sesa ai është.

“E kam thënë shumë herë më parë dhe do ta them përsëri, është dallimi mes kampionëve që lindin dhe bëhen”, tha Wilder. “Joshua u bë, ai ishte një luftëtar i bërë. Ata blenë gjëra, i dhanë gjëra”.

“Unë e di se si funksionon e gjithë loja. Unë jam në prapaskenë. Unë e di se si funksionojnë gjërat”, theksoi ai.

Wilder më parë ndau informacionin se ai i kishte ofruar kampit të Anthony Joshua-s 40 milionë paund dhe akuzoi përfaqësuesit e tij se e “frenuan atë”.

Promotori i Joshua-s, Eddie Hearn, hodhi poshtë pretendimet, duke pranuar se kampi i Wilder kishte bërë ofertën në një përpjekje për të bërë luftën, por nuk kishte arritur të dërgonte një kontratë, prandaj lufta nuk u realizua kurrë.

