Juventus-i shet dy lojtarë për 8 milionë euro

Juventus thuhet se është në prag të shitjes së Hans Nicolussi Caviglia te Venezia dhe Tommaso Barbieri te Cremonese, gjë që do të sillte 8 milionë euro.

Bardhezinjtë po vazhdojnë të përdorin produktet e akademisë për t’i shitur me një fitim të madh dhe t’i përdorin ato para për të riinvestuar në emra të mëdhenj.

Ishte sugjeruar se ata do të dërgonin vetëm mesfushorin Nicolussi Caviglia në huazim, por sipas ekspertit të transferimeve të “Sportitalia”, Alfredo Pedulla, plani tani ka ndryshuar.

Ata po përgatiten ta shesin atë te skuadra e sapopromovuar në Serie A Venezia për 4 milionë euro plus 1 milionë euro bonuse.

Ai mbushi 24 vjeç në qershor dhe u konsiderua si një nga perspektivat më të ndritura në ekipin e të rinjve të Juventus-it derisa një dëmtim i rëndë shkatërroi karrierën.

Ka pasur eksperienca huazimi te Perugia, Parma, Sudtirol dhe Salernitana.

Sa i përket Barbieri-t, mbrojtësi i djathtë do të mbushë 22 vjeç në fund të këtij muaji dhe gjithashtu ishte lidhur me Verona-n dhe Venezia-n këtë verë.

Sugjerohet që në vend të kësaj ai do t’i shitet ekipit të Serie B Cremonese për 2 milionë euro plus 1 milion euro në bonuse të lidhura me performancën.

Ai e kaloi sezonin e kaluar si huazim te Pisa dhe do të ishte në skuadrën NextGen këtë sezon.

Së bashku, kjo sjell deri në 8 milionë euro fonde të reja transferimi, të cilat nevojiten për të ndjekur objektiva si Jean-Clair Todibo, Teun Koopmeiners dhe Nico Gonzalez./ Albanian Post

