Juventus kërkon ndërprerjen e kontratës me Pogba

E ardhmja e Paul Pogba te Juventus është në dyshime serioze me klubin që po shqyrton mundësinë e shitjes, apo edhe të ndërprerjes së kontratës së francezit, raportojnë mediat italiane.

29-vjeçari u kthye në klubin e Serie A verën e kaluar, gjashtë vjet pasi ai u largua nga ata për t’u bashkuar me Manchester United për një tarifë rekord të atëherë prej 100 milionë paund.

Ndërsa tifozët e United u gëzuan pasi hoqën qafe një lojtar që pavarësisht talentit të tij nuk ishte i besueshëm, mbështetësit e Juventus-it janë të dëshpëruar pasi rikthimi i tij në klub ka qenë edhe më keq se si shkuan gjërat në sezonet e tij të fundit në “Old Trafford”.

Kjo për faktin se ai nuk ka luajtur asnjë minutë për bardhezinjtë për shkak të një dëmtimi në gju. Ai u rikthye në stol si një zëvendësues i papërdorur, gjatë humbjes 2-0 nga Monza në fundjavë.

Si rezultat, perspektiva e përfundimit të kontratës së Pogba-s në fund të sezonit nuk është më një skenar i pamundur. Ndërkohë, ekziston mundësia që ai të shitet në një ligë më pak konkurruese si MLS në Shtetet e Bashkuara.

Juventus-i është i zemëruar me Pogba-n pasi ata investuan mbi 31 milionë paund për ta rikthyer atë në klub, me lojtarin që nënshkroi një marrëveshje me vlerë mbi 7 milionë paund për sezon plus bonuse për katër vjet.

Duke lejuar që Pogba të largohet, Juventus mund të blejë dy lojtarë me një pagë sa gjysma e asaj që fiton francezi, ose të kërkojë të nënshkruajë me një lojtar si Sergej Milinkovic-Savic i Lazio-s.

Në bilancin e 31 dhjetorit, Juventus i pagoi Pogba-s mbi 2.9 milionë paund, pavarësisht mungesës së veprimit të tij.

Ka pasur pyetje të ngritura për nënshkrimin pasi ai gjithashtu humbi shumë ndeshje te Manchester United sezonet e fundit. Pogba humbi 100 ndeshje për shkak të lëndimeve gjatë gjashtë viteve të tij në “Old Trafford”.

Ndeshja e tij e fundit si titullar daton në prill të vitit 2022, kur Manchester United luajti me Norwich ndërsa kontrata e tij në “Old Trafford” po përfundonte.