Gjendet në “Shatërvan” fëmija 4-vjeçar i raportuar si i zhdukur në Prizren

Një fëmijë 4-vjeçar, i cili ishte raportuar i zhdukur në Prizren, është gjetur disa orë më vonë në gjendje të mirë shëndetësore.
Rasti u raportua dje rreth orës 16:05, në Stacionin Policor në Prizren nga nëna e fëmijës. Nëna e djalit kishte deklaruar se ai ishte larguar nga shtëpia rreth orës 13:05, në rrugën “Besnik Belloda”, dhe se pavarësisht kërkimeve të bëra tek familjarët dhe të afërmit, nuk kishte arritur ta lokalizonte.
Pas pranimit të informacionit, Policia ka njoftuar njësitë relevante hetimore dhe patrullat në terren, të cilat kanë nisur menjëherë kërkimet bazuar në përshkrimin e fëmijës.
Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, rasti është iniciuar si “Person i zhdukur”.
Nëna bashkë me djalin rreth orës 18:05 është paraqitur sërish në polici, duke njoftuar se e kishte gjetur atë në sheshin “Shatërvan” në Prizren.
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