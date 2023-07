Kalon në kuvend Ligji për pagën minimale

Kuvendi i Kosovës e ka miratuar në lexim të dytë Projektligjin për pagën minimale.

Këtij vendimi iu gëzua shefi i qeverisë, Albin Kurti.

Në Facebook, ai njoftoi se me këtë ligj, paga minimale do të jetë 264 euro bruto dhe se 100 mijë punëtorë do të përfitojnë nga kjo rritje.

“Me miratimin në lexim të dytë në Kuvend, mundësohet rritja e pagës minimale. Nga 130 euro e 170 euro, në 264 euro bruto për të gjithë. Për punëtorët nën 35 vjeç rritje e pagës minimale për 103%, ndërsa për punëtorët deri në 65 vjeç rritje për 55%. Po ashtu hiqet tatimi në të ardhurat personale për pagat deri në nivelin e pagës minimale”.

“Nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 100 mijë punëtorë, ndërsa nga heqja e shkallës së parë tatimore do të përfitojnë të gjithë punëtorët”.

Sipas Kurtit, kjo shumë ua siguron një jetë të dinjitetshme punëtorëve.