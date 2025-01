Kandidati i LDK-së për deputet, Xhavit Ukaj, vizitoi kompaninë “Baresha” në Prizren

Kandidati i LDK-së për deputet, Xhavit Ukaj, ka vizituar kompaninë “Baresha” në Prizren.

Ai ka premtuar se nëse do të zgjidhet deputet, do të jetë zëri i bizneseve në Kuvendin e Kosovës.

“Takimi me Baresha është një mundësi e shkëlqyer për të eksploruar strategji inovative në marketingun digjital. Me një platformë të fokusuar në argëtim, informacion dhe edukim, synimi është të krijojmë përmbajtje cilësore që angazhon dhe tërheq audiencën. Po punohet për ide të reja që do të rrisin ndikimin dhe shtrirjen e produksioneve të Baresha në tregun digjital”, shkruan Ukaj në Facebook, i cili e mban numrin 97.

124 LDK

97 Xhavit Ukaj

Marketing