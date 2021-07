Kandidati i LDK-së për Malishevë: Do te jem befasia e këtyre zgjedhjeve

Hoti duke folur në emisionin “Edicioni Special” tha se qytetarët e Malishevës janë lodhur me keqqeverisje të vazhdueshme dhe tash është radhe e kësaj parite që së bashku me qytetarët e Malishevës të jenë fitues në këto zgjedhje.

“Unë kam qenë kandidat për deputet nga zgjedhjet në vitin 2014 ku i kam pasur diku 4 mijë vota dhe tani garoj më fuqishëm në këto zgjedhje dhe patjetër që do të jam befasia e këtyre zgjedhjeve”, është shprehur Hoti, njofton Klankosova.tv.

Ai tha se në rast se do të zgjedhet në krye të komunës së Malishevës, ai do të jetë transparent më qytetarët e kësaj komune për të gjitha investimet dhe se tani duhet që LDK0ja të dal e para sepse sipas Hotit, ata janë më të mirët në menaxhim.

Më tej, Hoti tha se për qytetin e Malishevës janë duke bërë garë serioze dhe se do ta rrisin numrin e komunave që do t’i fitojnë në zgjedhjet lokale që do të mbahen me 17 tetor.

“Për Malishevë ne garojmë seriozisht dhe do të jemi befasia e kësaj gare. Gjithsesi do të fitojmë në të gjitha komunat në të cilat momentalisht jemi duke qeverisur dhe do ta rrisim këtë numër në këto zgjedhje”, u shpreh ai.