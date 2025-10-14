15.3 C
Prizren
E martë, 14 Tetor, 2025
Kapen produkte kozmetike dhe farmaceutike në Vërmicë, ishin të padeklaruara

By admin

Shuma totale e mallrave arrin vlerën prej rreth 3 mijë e 300 euro.

Bëhët e ditur se në momentin e ndalimit, personi kishte deklaruar se nuk kishte asgjë për deklarim. Megjithatë, gjatë kontrollit në bagazhin e mjetit janë zbuluar mallra të padeklaruara, të ndara në disa pako pa fatura dhe dokumentacion përkatës.

Mallrat e padeklaruara përfshijnë: Kremra për kujdes të lëkurës, serume, peeling dhe tonera, solucione për trajtime dermo-estetik, filler për buzë dhe fytyrë, pajisje për microneedling dhe derma roller, vitamina dhe suplemente (Vitamin D3, Devit, Feroven), solucione injektuese të ndryshme dhe produkte për trajtim të flokëve.

Ndaj palës është inicuar procedurë për kundërvajtje doganore, ndërsa mallrat janë ndaluar deri në përfundimin e procedurave të mëtejme.

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

