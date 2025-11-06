14.2 C
Prizren
E enjte, 6 Nëntor, 2025
Kapet burri me të cilin bashkëjetoi 15-vjeçarja që u raportua e zhdukur në Prizren

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se ka bashkëjetuar me viktimën e mitur të moshës 15-vjeçare e cila dy ditë më parë nga familja e saj është raportuar si person i zhdukur. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë.

Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri
Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

