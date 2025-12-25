3.7 C
Kastrati: Problemet me rrymën po prekin shkollat dhe shëndetësinë

By admin

Kryetari i Malishevës, Ekrem Kastrati, ka reaguar lidhur me ndërprerjet e shpeshta dhe të zgjatura të energjisë elektrike në territorin e kësaj komune, duke shprehur shqetësimin e thellë për pasojat që kjo situatë po shkakton tek qytetarët dhe bizneset lokale.

Kastrati ka deklaruar se këto ndërprerje janë veçanërisht problematike në këtë periudhë, për shkak të temperaturave të ulëta, pragut të festave të fundvitit dhe prezencës së mërgatës.

Ai ka theksuar se mungesa e energjisë elektrike po cenon jetën e përditshme të qytetarëve, funksionimin normal të shkollave, qendrave shëndetësore dhe shërbimeve komunale, si dhe po shkakton dëme ekonomike për bizneset.

I pari i Malishevës, i ka bërë thirrje edhe Qeverisë së Kosovës, që ta trajtojë me prioritet situatën energjetike në këtë komunë dhe të ndërmarrë masa konkrete për sigurimin e një furnizimi të qëndrueshëm me energji elektrike.

Po ashtu, ai ka kërkuar nga KEDS dhe KESCO që të japin sqarime të qarta lidhur me arsyet e ndërprerjeve dhe të ndërmarrin intervenime urgjente teknike për evitimin e mungesës së energjisë elektrike në Komunën e Malishevës.

Në reagimin e tij, Kastrati ka theksuar se qytetarët e Malishevës meritojnë trajtim të barabartë me qytetarët e komunave të tjera të vendit, duke nënvizuar se furnizimi me energji elektrike është shërbim bazik dhe e drejtë themelore që duhet të garantohet pa përjashtime.

Ai ka shtuar se Komuna e Malishevës do të vazhdojë të mbrojë interesat e qytetarëve dhe të kërkojë zgjidhje të menjëhershme dhe afatgjata për këtë problem.

Lajmet e Fundit

