KB Bashkimi është përforcuar me një tjetër basketbollist të huaj. Bëhet fjalë për Dajuan Graf, i cili edhe më herët ka luajtur në Kosovë.

Fundori amerikan ishte pjesë e Golden Eagle Ylit në sezonin e kaluar, skuadër me të cilën e fitoi titullin e kampionit. Graf me klubin prizrenas ka nënshkruar kontratë të vlefshme deri në fund të këtij sezonit. Graf pritet të debutojë me Bashkimin në fundjavë, në ndeshjen kundër Pejës.