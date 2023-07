KB Prizreni përforcohet me Musab Malën

KB Prizreni po vazhdon të përforcohet për sezonin e ardhshëm. Klubi prizrenas ka prezantuar reprezentuesin e Kosovës, Musab Mala.

“Supertransferi i skuadrës këtë edicion pa dyshim që do jetë Musab Mala. Musab Mala emër i njohur në basketbollin e Kosovës i cili tash gjendet në Përfaqësuesen e Kosovës do jetë përforcim superior për skuadrën bardh e zi. 27-vjeçari vjen nga skuadra e KB Trepça ndërsa në të kaluarën ka djersitur fanellat e skuadrave të Rahovecit, Bashkimit, Lipjanit, dhe Borea. Mala me entuziazëm të madh pret debutimin me skuadrën por edhe klubi ndihet shumë komod që në radhët e veta ka shtuar një super lojtarë e super personalitet. Nuk mbarojmë me kaq, në javët në vijim do i prezantojmë edhe dy super përforcime të huaj!”, thuhet në njoftimin e KB Prizreni.