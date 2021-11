KDTP-ja mbështet Haskukën në garën për Prizrenin

Partia Demokratike Turke (KDTP) do ta mbështet kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Mytaher Haskuka.

Me këtë rast, Haskuka ka falënderuar kryetarin e KDTP-së, Fikrim Damka për mbështetjen në raundin e dytë të zgjedhjeve që do të mbahet më 14 nëntor.

“Falënderoj kryetarin e Partisë Demokratike Turke (KDTP), Fikrim Damka që iu përgjigj kërkesës së qytetarëve për të bashkëqeverisur më shumë për Prizrenin. Qeverisja e mirë dhe bashkëpunimi i mirëfilltë gjatë këtyre katër viteve, do të vazhdojë edhe në mandatin e ardhshëm, për të çuar përpara projektet madhore në interes të të gjithë qytetarëve të Prizrenit! Me kryetarin Damka kemi pasur një bashkëpunim të mirë edhe si ministër i Zhvillimit Rajonal, i cili ka rezultuar me projekte të rëndësishme për Prizrenin. Ky bashkëpunim i suksesshëm do të vazhdojë edhe në të ardhmen, si në nivelin lokal, ashtu edhe në nivelin qendror”, ka shkruar Haskuka në llogarinë e vet në “Facebook”.