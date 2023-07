Këngëtarja Coco Lee vdes në moshën 48 vjeçare

Këngëtarja Coco Lee ka vdekur në moshën 48 vjeçare.

Ylli i lindur në Hong Kong kishte jetuar me depresion për disa vite, thanë motrat e saj, Carol dhe Nancy Lee në një deklaratë në Facebook dhe Instagram të mërkurën.

Gjendja e saj thuhet se është përkeqësuar në mënyrë tragjike gjatë muajve të fundit.

Deklarata thoshte: “Megjithëse, CoCo kërkoi ndihmë profesionale dhe bëri çmos për të luftuar depresionin, fatkeqësisht ai demon brenda saj e pushtoi”.

“Lee u përpoq të merrte jetën e saj në shtëpi gjatë fundjavës dhe u dërgua në spital”, tha motra e saj.

Ajo ishte në koma para se të vdiste të mërkurën.

Lee, e cila u transferua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si e re dhe shkoi në shkollë atje, pati një karrierë të suksesshme në Azi si këngëtare pop në vitet 1990 dhe 2000 dhe ishte e njohur për zërin e saj të fuqishëm dhe performancat live.

Albumi i saj i vitit 1996 “Coco Lee” u bë rekordi më i shitur atë vit në Azi.

Kënga e saj “Do You Want My Love” gjithashtu hyri në listat e muzikës amerikane pasi pa sukses në Hong Kong dhe Tajvan.

Albumi i saj i parë në anglisht u quajt “Just No Other Way” (1999).

Në vitin 2011, Lee u martua me Bruce Rockowitz, një biznesmen kanadez i cili është ish-shefi ekzekutiv i kompanisë së zinxhirit të furnizimit në Hong Kong, Li & Fung. /Telegrafi/