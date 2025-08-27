21.9 C
Enver Sulaj 

Si në romane vrapova pas flokut të saj
Buza shkrumb më mbeti në sy
Si flaka mbi çatinë e djegur.

M’u errësuan të gjitha rrugët
Të gjitha fjalët i mori flutura në krahët e plagosur.

Te uzina isha vetëm me natën
Qielli kishte rënë përtokë
E s’lëvizte as bari
As gjarpri.

