Kërkohen hetime edhe për votat e zgjedhjeve lokale në Prizren

Një grup kandidatësh nga parti të ndryshme që garuan për Kuvendin Komunal të Prizrenit kanë dorëzuar të mërkurën një kërkesë në Prokurorinë Themelore në Prizren për  hetimin e procesit zgjedhor  lokal.

Sipas kërkesës, kandidatët kërkojnë që hetimet të përfshijnë edhe votat për Kuvendin Komunal nga zgjedhjet e mbajtura më 12 tetor 2025.

Ata shprehin dyshime se gjatë procesit të numërimit të votave mund të ketë pasur parregullsi.

Fejzë Kabashi, kandidat nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), tha se kërkesa është dorëzuar në emër të tij dhe rreth 40 kandidatëve të tjerë. Sipas tij, pjesë e procesit të numërimit kanë qenë disa nga komisionerët dhe zyrtarët zgjedhorë që tashmë ndodhen në paraburgim dhe po hetohen për dyshime lidhur me manipulim votash në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit.

Kabashi theksoi se ruajtja e materialeve zgjedhore është e domosdoshme për, siç tha ai, “zbardhjen e plotë të çdo dyshimi” dhe për garantimin e transparencës së procesit zgjedhor.

Kandidatët nënshkrues, sipas tij, presin që institucionet e drejtësisë të veprojnë në përputhje me ligjin.

Deri në publikimin e këtij lajmi, Prokuroria Themelore në Prizren nuk ka dhënë ndonjë përgjigje zyrtare lidhur me këtë kërkesë.TV Prizreni

Kushtetuesja merr vendim: Zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ishte jokushtetuese

