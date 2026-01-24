9 C
Prizren
E shtunë, 24 Janar, 2026
type here...

Fokus

Kërkohet paraburgim për 11 persona të dyshuar për manipulim të votave

By admin

 

Zëdhënësi i Gjykatës Themelore të Prizrenit, Marcel Lekaj, tha se janë ende në pritje të pranimit të kërkesave nga Prokuroria Themelore në Prizren.

“Ju njoftoj se deri në këto momente Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar katër kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 11 personave, dhe në ora14:00 është casktuar një seancë dëgjimore dhe në ora 15:00 është casktuar seanca e radhës dhe jemi ende në pritje të pranimit të kërkesave nga Prokuroria Themelore në Prizren”, tha Lekaj. Klan Kosova

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Rahoveci 029 nikoqir i Sigal Prishtinës
Next article
Të prangosur, sillen në gjykatë të dyshuarit për “vjedhje votash” (VIDEO)

Më Shumë

Lajme

Sot do të bëhet transportimi i turbinave të erës, Komuna e Rahovecit u bën thirrje qytetarëve për kujdes në trafik

Komuna e Rahovecit ka njoftuar qytetarët se më 19 janar 2026 do të realizohet transporti i komponentëve të turbinave të erës nëpër rrugët përkatëse...
Fokus

Sulmuan me mjete të forta katër zyrtarët policorë në Prizren, tre të dyshuarit dërgohen në mbajtje

Tre persona janë arrestuar pasi që kanë sulmuar fizikisht dhe me mjete të forta katër zyrtarë policorë të cilët ishin në kryerje të detyrës...

E marte me ngrica dhe temperatura në minus

Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Akademia e Filmit Evropian përkujton Enver Petrovcin në ceremoninë EFA në Berlin

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Veç në dy klasë dolën 200 vota të keqpërdorura/ Si u evidentuan vjedhjet në Prizren

“E privoi nënën nga jeta duke e rrahur”, detaje nga rasti tragjik në Restelicë të Dragashit

Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

A do të intervistohen kandidatët për deputetë për manipulimin e votave? Flet kryeprokurori Kryeziu

Aktivistë të LDK-së në Prizren akuzojnë kryetarin e degës, Driton Selmanaj, për manipulim votash

Nëna e Auron Thaqit kërkon burgim të përjetshëm për vrasësit e djalit të saj

Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë

Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne