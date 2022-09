Këshilli Grevist sot në takim me kryeministrin Kurti

Një kërkesë e Këshillit Grevist të BSPK-së, për takim e dialog me kryeministrin Albin Kurti, për herë të dytë, sot do të realizohet.

Është konfirmuar nga Qeveria e Kosovës për RTKlive se një takim i tillë do të mbahet sot (e martë) në porët e para të mëngjesit.

Përparim Kryeziu, zëdhënës i Qeverisë së Kosovës, tha për RTKlive, se takimi në përpjekje për gjetjen e një zgjidhjeje për grevën me kryeministrit Kurti dhe Këshillit Grevist, do të mbahet të martën në mëngjes, por ai nuk specifikoi orën e saktë.

Kryeministri Kurti, të shtunën e kaluar, priti në një takim kryetarin e BSPK-së, Atdhe Hykolli, mirëpo nuk pati ndonjë rezultat.

Kjo bëri që mësimi në shkolla të mos fillojë as me 12 shtator, edhe pse do të duhej të niste me 1 shtator.

Greva ka nisur me 25 gusht, kur BSPK, duke përfshirë edhe SBASHK-un, ka hyrë në grevë. Kërkesa e tyre është ndarja e 100 eurove për të gjithë punëtorët deri në hyrjen në fuqi të Ligjit për Paga.

Kryeministri deklaroi ditë më parë se në javën e dytë të shtatorit, ky projektligj do të hidhet në diskutim publik, por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur.