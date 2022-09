Kombëtarja e Kosovës këtë muaj do t’i luajë dy ndeshje.

Më 24 shtator “Dardanët” do të përballen me Irlanden e Veriut në “Windsor Pak” në Belfast me fillim nga ora 18:00.

Ndeshjen e parë ekipi i Alain Giresse, e ka fituar me rezultat 3:2.

Ndërkaq, lojën e dytë do ta zhvillojë në “Fadil Vokrri”, më 27 shtator kundër Qipros me fillim nga ora 20:45.

Edhe ndaj Qipros “kaltër e verdhët” fituan si mysafirë me rezultat 0:2.

Lojët janë të vlefshme në kuadër të Grupit 2 të Ligës C të Kombeve.