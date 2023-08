Këto janë dy përballjet e sotme në Superligë

Këtë vikend në program do të jetë xhiroja e tretë e Superligës në futboll.

Në orar do të jenë vetëm katër ndeshje, dy të shtunën e dy të dielën, derisa derbi mes Dritës e Ballkanit është shtyrë për një kohë tjetër, për shkak të angazhimit të suharekasve në garat evropiane.

Java hapet sot me ndeshjen mes Prishtinës e Malishevës, që njëherësh do të jetë më interesantja e javës.

Kryeqytetasit kanë katër pikë nga dy ndeshje, derisa malishevasit janë në super formë me pikë të plota e me shtat gola të shënuara e vetëm një i pësuar. Xhiron e kaluar, Prishtina befasisht barazoi ndaj Gjilanit që luajti me junior, derisa Malisheva shkatërroi Fushë Kosovën.

Të shtunën përballen Feronikeli 74 e Gjilani. Të dy ekipet hyjnë në takim për të kërkuar fitoren e parë kampionale.

Nikli ka pësuar dy herë, derisa të kuqtë nga Gjilani kanë një barazim.