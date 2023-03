Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë nw Prizren , ka bërë të ditur se nga data 12.03.2023 deri më 18.03.2023 do të ketë makineri të shtuar nga KFOR-i në Prizren.

Kjo është bërë e ditur pas një takimi që është zhvilluar në mes LMT-së dhe drejtoreshës për Emergjenca dhe Sigurisi.

“LMT, së bashku me Komandën e RC-WEST do të kenë trajnime/ushtrime, ku fokusi do te jetë në kazermën e LMT-së.

Ju njoftojmë se ky ushtrim nuk ka ndonjë qëllim tjetër.” thuhet në njoftim.