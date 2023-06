KFOR konfirmon se është në kontakt me autoritetet e Serbisë për rastin e kidnapimin të 3 policëve

KFOR-i ka reaguar në lidhje me rastin e kindapimit të 3 pjesëtarëve të Policisë së Kosovës nga autoritetet policore serbe, duke thënë se janë në kontakt me autoritetet e Serbisë për të marrë informacione se çfarë ka ndodhur me rastin e tre policëve.

Në një reagim për media, KFOR-i ka thënë se nuk është përfshirë në ngjarjen e sotme.

“KFOR-i nuk ka qenë i përfshirë në ngjarjen e sotme lidhur me tre pjesëtarë të Policisë së Kosovës dhe në fakt është në kontakt me autoritetet serbe për të marrë informacione zyrtare për atë që ka ndodhur”- thuhet në reagimin e KFOR.

Policia e Kosovës në një konferencë të jashtëzakonshme për media ka thënë se kidnapimi i tre zyrtarëve policorë patrullues ka ndodhur brenda territorit të Republikës së Kosovës.

Policia e Kosovës ka njoftuar se lidhur me kidnapimin e tre zyrtarëve policorë janë njoftuar KFOR-i dhe të gjithë mekanizmat tjerë ndërkombëtarë.

Zëdhënësi i Policisë, Baki Kelani ka thënë se kanë kërkuar të bëhet trysni autoriteteve të Serbisë që policët të kthehen te familjet e tyre.

“Të gjitha informacionet janë shkëmbyer dhe janë nda edhe me partnerët tanë, që janë KFOR-i. KFOR është njoftuar dhe jem duke i koordinuar të gjitha aktivitetet me ta dhe janë duke kryer edhe ekzaminimet në terren. Janë njoftuar të gjithë mekanizmat ndërkombëtar duke kërkuar që t’u bëhet trysni autoriteteve të Serbisë që zyrtarët tanë të kthehen te familja e tyre” – ka thënë ai.