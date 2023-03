KFOR për tri ditë do të stërvitet me mjete të rënda e helikopterë në Istog, Gjakovë dhe Prizren

KFOR-i, nëpërmjet një kumtese për media, ka bërë të ditur stërvitja do të kryhet me mjetë të rënda e helikopterë dhe se pozicionet e tyre janë në komunat, Istog, Gjakovë dhe Prizren, njofton Klankosova.tv.

“Aktiviteti stërvitor do të kryhet nga Komanda Rajonale e Kontingjentit Shumëkombësh Perëndimor dhe do të fokusohet në gatishmërinë dhe gatishmërinë e njësisë. Ushtarët dhe automjetet e KFOR-it do të pozicionohen në komunat e Istogut, Gjakovës dhe Prizrenit”.

“Aktivitetet stërvitore do të përfshijnë lëvizjen e ditës dhe natës me fluturime tokësore dhe me helikopterë mbi qytetet e Gjakovës, Deçanit, Shtërpcës dhe Rahovecit. Do të ketë gjithashtu autokolona automjetesh të përbëra nga pajisje të rënda inxhinierike që kalojnë tranzit në rrugët kryesore dhe dytësore brenda rajonit” thuhet në njoftim.

Tutje thuhet se këto ushtrime kryhen për qëllime provash dhe trajnimi për të ofruar një përgjigje në kohë dhe të sigurt.

“KFOR-i kryen ushtrime të tilla rutinë për qëllime provash dhe trajnimi për të ofruar një përgjigje në kohë dhe të sigurt. KFOR-i kërkon të sigurojë ndikim minimal në popullatën civile dhe të kufizojë çdo ndërprerje të aktiviteteve komerciale” thuhet mes tjerash në njoftim.