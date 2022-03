Kim Kardashian dhe Kanye West shihen për herë të parë së bashku në publik pas divorcit – lënë mënjanë mosmarrëveshjet për të qëndruar me fëmijët e tyre

Kim Kardashian dhe Kanye West janë parë bashkë të dielën (27 mars) për herë të parë pas disa muajsh.

Të dy duket se e kanë lënë mënjanë mospajtimet në mënyrë që të ishin prezent në lojën e futbollit të djalit të tyre gjashtëvjeçar Saint në Los Angeles.

41-vjeçarja Kim u shfaq në një humor të zymtë me veshje rastësore teksa fliste me reperin, i cili kishte veshur ngjyra po ashtu të errëta.

Megjithatë, disa herë, krijuesi i hitit “Stronger” u pa duke buzëqeshur dhe në humor të mirë.

Gjithashtu në lojë ishte fëmija i tyre i madh, North West, tetë vjeç, si dhe Chicago, katër vjeç, shkruan DailyMail.

Kjo pamje vjen pas një raportimi të javës së kaluar se Kardashian po përpiqet të ‘distancohet’ nga drama e Kanye në Instagram.

Ylli televiziv e cila ishte e martuar me reperin e “Donda”, Kanye nga viti 2014 deri në vitin 2021, por tani po takohet me yllin e “Saturday Night Live”, Pete Davidson – thuhet se po e largon fokusin e saj nga drama e tij në rrjetet sociale.

Ditë më parë reperi u largua nga aplikacioni për ndarjen e fotove dhe është tërhequr nga “Grammy” pasi bëri një sharje racore ndaj komedianit Trevor Noah.

“Kim me të vërtetë po përpiqet të mos përqendrohet shumë te Kanye ose të mos shqetësohet me postimet e tij në Instagram. Ajo po kalon një kohë të mrekullueshme me Pete dhe do të donte vërtet të distancohej nga drama e tij dhe shpreson që ai të mund të vazhdojë tutje”, tha një burim.

Ish-ylli i ‘Keeping Up with the Kardashians’ foli më parë se si prindërit e saj – të cilët u divorcuan në 1991 – kishin dhënë ‘një shembull kaq të mirë’ kur bëhet fjalë për të qëndruar pranë fëmijëve pavarësisht ndarjes dhe u zotua se ajo do të jetë gjithmonë ‘mbrojtëse’ sepse Kanye është babai i fëmijëve të saj.

Ajo u pa gjatë gjithë lojës duke qëndruar afër djalit Çikago, i cili ishte i ulur në prehrin e saj në një karrige të palosshme.

Kim festoi performancën e Saint duke e mbështjellë duart rreth tij dhe duke e ngritur në ajër djalin e vogël.

Ndërkohë, gjatë lojës Kanye iu afrua pranë portës dhe dukej i stresuar teksa motivonte djalin e tij.

Kujtojmë Kardashian dhe West, 44, fillimisht u takuan në fillim të viteve 2000 dhe ata mbetën miq për disa vite më pas.

Personaliteti i realitetit televiziv ishte i martuar më parë me producentin e muzikës Damon Thomas nga viti 2000 deri në 2004.

Më vonë ajo u martua me basketbollistin Kris Humphries në vitin 2011, megjithëse ata u ndanë shpejt dhe u divorcuan në 2013.

Kardashian dhe West filluan të takoheshin në vitin 2012 dhe çifti njoftoi se po prisnin fëmijën e tyre të parë po atë vit.

Kim solli në jetë North në vitin 2013, dhe dyshja lidhën kurorë gjatë një ceremonie në Itali në vitin 2014.

Dyshja mirëpritën Saint në vitin 2015, më pas vajzën Chicago dhe djalin Psalm, katër dhe dy vjeç, respektivisht në 2018 dhe 2019.

Çifti përfundimisht u nda dimrin e kaluar dhe Kardashian paraqiti kërkesën për divorc shkurtin e kaluar përpara se të deklarohej ligjërisht beqare në fillim të këtij muaji.

Themeluesja e “Skims” aktualisht po takohet me komedianin Pete Davidson që nga tetori i kaluar. /Telegrafi/