Kjo është data e saktë kur fillon Ramazani këtë vit

Ramazani 2023 do të fillojë me datën 23 Mars dhe do të përfundojë me datën 20 Prill. Datat e Ramazanit varen nga hëna e re. Ramazani është muaji i nëntë në kalendarin islam, ku myslimanet i nënshtrohen një seri detyrash fisnike, përfshirë orët agjerimit pa ushqim dhe pa pire.

Orët e iftarit dhe syfyrit, të cilat variojnë në varësi të vendit dhe kohës së vitit.

Agjërimi mund të ketë efekte shumë të fuqishme në trupin tonë dhe të ofrojë një sërë përfitimesh

Nëse po pyesni se çfarë ndodh në të vërtetë në trupin tonë, orë pas ore ndërsa ne agjërojmë, ja përgjigja.

0 deri në 4 orë

Katër orët e para pas ngrënies njihen si faza e rritjes anabolike. Trupi përdor energjinë që sapo kemi marrë me ushqimin për të stimuluar aktivitetin tonë aktual, dmth. për rritjen e qelizave dhe indeve. Pankreasi prodhon hormonin insulinë. Kjo i lejon trupit të përdorë glukozën e lëshuar në qarkullimin e gjakut pas një vakti dhe të ruajë energjinë e tepërt në qeliza për përdorim të mëvonshëm.

4 deri në 16 orë

Faza e dytë e agjërimit fillon pas katër orësh dhe zgjat afërsisht 16 orë pas vaktit të fundit. Kjo është faza katabolike ose e zbërthimit, kur të gjithë lëndët ushqyese fillojnë të çlirohen nga “magazinimi” për t’u përdorur si energji.

Pasi energjia e ruajtur në qelizat tona mbaron, trupi fillon të mbështetet në yndyrën e ruajtur. Procesi i çlirimit të yndyrës dhe djegia e tij për energji çliron ketone, të cilat zakonisht ndodhin rreth 16 orë pas një vakti.

Shpejtësia me të cilën arrini në këtë fazë varet vërtet nga ajo që keni ngrënë në vaktet e fundit para agjërimit. Nëse keni ngrënë shumë karbohidrate dhe niseshte, do t’ju duhet pak më shumë sesa nëse jeni duke ngrënë kryesisht yndyrna dhe proteina. Një nga tiparet më të fuqishme të agjërimit, e quajtur autofagji, gjithashtu fillon në këtë fazë.

Autofagjia aktivizohet duke reduktuar një rregullator të rritjes të quajtur MTOR, dhe procesi është në thelb si pastrimi pranveror i qelizave. Ai heq materialin qelizor të vdekur ose të dëmtuar që përndryshe mund të kontribuojë në plakjen, kancerin dhe sëmundjet kronike.

16 deri në 24 orë

Pasi kanë kaluar 16 orë nga vakti i fundit, glukoza në qeliza dhe glikogjeni në mëlçi dhe muskuj fillojnë të ulen me shpejtësi, duke bërë që yndyra e depozituar të digjet për të plotësuar nevojat e trupit për energji.

Nevojat për energji në këtë fazë ndoshta nuk kanë ndryshuar shumë – ne jemi ende duke u zgjuar, duke punuar, duke ecur, duke ndërvepruar me njerëzit, ndoshta edhe duke ushtruar. Prodhimi i një kimikati tjetër, proteina kinazës së aktivizuar nga AMP (AMPK), aktivizohet gjithashtu në këtë kohë.

Në rast se vendosni të agjëroni, sigurohuni që të konsultoheni me mjekun tuaj.

