Kjo është pasuria e kryetares së Gjykatës Themelore në Prizren

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit (APK) ka publikuar deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë për vitin 2025,

Në deklarimin e pasurisë në APK, kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra ka deklaruar se përveç punës si gjyqtare, është trajnuese në Akademinë e Drejtësisë.

Ajo ka deklaruar se si para të gatshme në pronësi të saj ka 29,208.80 euro, ndërsa pasuri të paluajtshme ka deklaruar tri banesa në vlerë totale prej 215,000.00 euro.

Po ashtu, Emra ka deklaruar se në pronësi të saj ka edhe një veturë Hyundai e blerë në vitin 2023, në vlerë prej 34,500.00 euro.

Si të ardhura vjetore personale ka deklaruar 27,677.42 euro në formë të pagës vjetore 1,523.20 euro nga meditjet për udhëtime jashtë vendit, 122.90 euro nga trajnimet dhe 3,600.00 euro pensioni i bashkëshortit.

Këtu e gjeni raportin e deklarimit të pasurisë së kryetares Emra./BetimipërDrejtësi

