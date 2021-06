Kjo është pasuria e ministrit Arben Vitia

Agjencia e Kosovës kundër Korrupsionit ka bërë publikimin e regjistrave të deklarimit të pasurisë për zyrtarët e lartë publikë për vitin 2020.

Pasurinë e ka deklaruar edhe ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia.

Sipas deklarimit të pasurisë në AKK-së, Vitia ka një ka raportuar një shtëpi të trashëguar me sipërfaqe 250 metra katror me vlerë 150 mijë euro dhe një truall me sipërfaqe 15 ari po ashtu të trashëguar, me vlerë 250 mijë euro.

Ai ka një veturë Mazda të cilën e ka blerë nga kursimet dhe huamarrja në vitin 2013 me vlerë 12 mijë euro, dhe një veturë Suzuki të cilën e ka blerë me kredi bankare në vitin 2018 me vlerë 15 mijë euro.

Ministri ka deklaruar 6 mijë e 523 euro e 29 cent para të gatshme të mbajtura në institucionet financiare dhe 2 mijë e 488 euro e 71 centë para të gatshme të bashkëshortes.

Arben Vitia, ka deklaruar se e ka një kredi në vlerë prej 20 mijë eurosh në emër të bashkëshortes dhe 2 mijë e 500 euro huadhënje po ashtu në emër të bashkëshortes.