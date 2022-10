Kjo lagje e Prizrenit nuk do të ketë ujë të pijshëm në fundjavë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se lagjja “Bajram Curri” nuk do të ketë ujë të pijshëm gjatë kësaj fundjave, raporton PrizrenPress

Sipas njoftimit, ndërprerja e furnizimit me ujë të pijes do të bëhet nga data 08.10.2022 nga ora 13:00 deri 16:00 dhe me datën 09.10.2022, nga ora 10:00 deri 16:00.

Njoftimi i plotë:

Të nderuar Konsumatorë,

Bazuar në kërkesën e firmës ,,Newcom Elan” me seli ne Prizren, me qëllim të punimeve për dislokimin e linjës furnizuese të furnizimit fi 200mm AC si dhe zëvendësimit të tijë me gypin furnizues me diametër fi 225 HDPE,

Nga data 08.10.2022 nga ora 13:00 deri 16:00

Dhe me datën 09.10.2022, nga ora 10:00 deri 16:00

Do të ketë ndërprerje te furnizimit me ujë të pijes në lokacionet:

• Lagjja Bajram Curri

Faleminderit për mirëkuptim

Kru „Hidroregjioni Jugor“ SH.A Prizren

Prizren, 07.10.2022