Kolona të gjata në pikat kufitare, pritjet deri në 1 orë e gjysmë për dalje nga Kosova

Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, në pikën kufitare në Merdarë, pritjet për dalje nga Kosova arrijnë deri në rreth një orë e gjysmë.

Gjendje e ngjashme raportohet edhe në pikën kufitare në Jarinjë, ku pritjet zgjasin deri në 50 minuta.

Ndërkohë, në pikat e tjera kufitare, pritjet variojnë nga 5 deri në 15 minuta.

