19.2 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

By admin

Kompania “Tara”, me pronar  Tefik Tarashaj nga Vlashnja e Prizrenit, ka dhuruar mjete higjienike dhe artikuj të nevojshëm përmes Shoqatës Bamirëse “Jetimat e Ballkanit”.

Tarashaj është një ndër donatorët e rregullt të kësaj shoqate, duke mbështetur vazhdimisht misionin humanitar me bujari dhe pa hezitim.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Lajme

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Nga Gjakova në Prizren, me zemër të hapur dhe mendje të ndritur. Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini – një grua që ka ndërtuar jetën e saj mbi...

Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

“RESPOETICA” nis sot edicionin e dytë në Prizren

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne