7.7 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
type here...

Lajme

Komuna e Malishevës nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e fermerëve me pajisje bujqësore

By admin

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka njoftuar për nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi që synon mbështetjen e fermerëve në këtë komunë.

Sipas tij, marrëveshja është nënshkruar me drejtorin e organizatës Islamic Relief Kosova, Dr. Mohamed Soliman, në kuadër të projektit për bujqësi të qëndrueshme në Kosovë, i cili mbështetet nga Islamic Relief Switzerland.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

“Sot, bashkë me drejtorin e Islamic Relief Kosova, Dr. Mohamed Soliman, nënshkruam edhe një marrëveshje bashkëpunimi, në kuadër të projektit për bujqësi të qëndrueshme në Kosovë, i mbështetur nga Islamic Relief Switzerland”, ka bërë të ditur Kastrati.

Ai ka theksuar se përmes këtij projekti do të subvencionohen fermerët e komunës së Malishevës me pajisje të ndryshme bujqësore, me qëllim rritjen e prodhimit dhe zhvillimin e sektorit të bujqësisë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Përmes këtij projekti do të subvencionohen fermerët e komunës sonë me serra, spërkatëse dhe shpërndarëse të pluhurit kimik, me qëllim rritjen e prodhimit dhe zhvillimin e bujqësisë në gjithë territorin e komunës së Malishevës”, ka deklaruar ai.

 

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Drejtori i Spitalit të Prizrenit viziton Repartin e Hemodializës në Ditën Ndërkombëtare të Veshkës

Më Shumë

Rozë

Prokuroria kërkon paraburgim për Gjestin

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka paraqitur në gjykatë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj këngëtarit Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti. Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/1263220935169617 Ai...
Sport

Bashkimi kërkon fitore sonte në Rahovec 

Xhiroja e 23-të në elitën e basketbollit kosovar do të përmbyllet sonte me përballjen mes Rahovecit 029 dhe Bashkimit, që zhvillohet nga ora 19:30,...

Bashkimi fiton bindshëm në Tiranë

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Nxënësit e shkollës profesionale në Kijevë me iniciativë për dhurim gjaku dhe solidaritet

Dragashi nënshkruan memorandum bashkëpunimi për mbështetjen e grave në biznes

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se keqtrajtoi një nxënës

Bashkimi mposht Rahovecin pas vazhdimeve në një përballje dramatike

Llapi fiton ndaj Ballkanit

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

Drejtori i Spitalit të Prizrenit viziton Repartin e Hemodializës në Ditën Ndërkombëtare të Veshkës

Arrestohet një person në Prizren, ishte në kërkim për vrasje të rëndë nga viti 2014

Prizrenaset të pandalshme – Bashkimi mposht bindshëm Penzën

Tirana pret Bashkimin në Ligën Unike për femra

Drini i Bardhë ndan pikët me Flamurtarin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne