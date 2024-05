Komuna e Prizrenit e para për transparencë komunale

Në raportimin e sotëm të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), përmes vlerësimit të “Transparometrit Komunal”, Prizreni renditet në krye të listës së 38 Komunave të Kosovës, ka bërë të ditur përmes një njoftimi për medie Komuna e Prizrenit.

Në njoftim thuhet se me një pikësim të barabartë me Komunat e Drenasit, Ferizajt dhe Lipjanit, me 94 pikë (97.92%), Komuna e Prizrenit ka arritur një performancë të shkëlqyer në sigurimin e transparencës dhe hapësirës së informacionit për qytetarët.

“Ky rezultat thellon besimin në qeverisjen e hapur dhe të përgjegjshme në Prizren, duke e vendosur atë si një shembull pozitiv për komunat e tjera në Kosovë, që është një vërtetim i përpjekjeve të palodhshme të qeverisjes aktuale lokale për t’i përmbushur standardet më të larta të transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

