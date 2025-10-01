9.6 C
Komuna e Prizrenit hap konkurs për 32 infermierë

By admin

Komuna e Prizrenit ka shpallur një konkurs për pranimin e 32 infermierëve të përgjithshëm në sektorin e shëndetësisë publike.

Konkursi është bërë publik më 29 shtator dhe mbetet i hapur deri më 29 tetor 2025.

Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/854315551090687

Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë së Shëndetësisë, pozitat janë të destinuara për Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), Qendrat e Mjekësisë Familjare (QMF) dhe Ambulancat e Mjekësisë Familjare (AMF), me kontrata pune pa afat të caktuar.

