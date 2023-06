Komuna e Prizrenit nënshkruan kontratë me “Riinvest”-in

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka nënshkruar të martën kontratë me Institutin për Hulumtime Zhvillimore “Riinvest” për zbatimin e procedurës së vlerësimit të qeverisjeve lokale dhe certifikimit me mjedis të favorshëm biznesi (BFC SEE).

Qëllimi i kësaj kontrate është vendosja e bashkëpunimit dhe krijimi i ambientit adekuat për bizneset në rajonin e Evropës Juglindore përmes përmbushjes së kritereve dhe kërkesave të standardit BFC SEE – Edicioni i IV-të.

