Komuna e Prizrenit shënon Ditën Ndërkombëtare të Mjedisit

Komuna e Prizrenit shënoi sot Ditën Ndërkombëtare të Mjedisit në fshatin Poslisht, me ç’rast u bë pastrimi i hapësirës së jashtme përreth objektit të SHFMU “Hasim Maliqaj” si dhe në lokacionin në dalje të fshatit ku është identifikuar një pikë ilegale e mbeturinave që u eliminua për t’u rikthyer në hapësirë të gjelbër e të pastër.

“Ky aktivitet i Drejtorisë së Shërbime Publike u shënua me pjesëmarrjen e banorëve, nxënësve dhe zyrtarëve komunalë me synim ndërgjegjësimin publik që ndotja e ambientit duhet të parandalohet me një bashkëpunim të mirëfilltë mes organeve komunale dhe qytetarëve”, thuhet ne njoftim.

Gjatë këtij aksioni simbolik u mbollën 25 fidanë dhe u vendosën 4 tabela që bëjnë thirrje për ruajtjen e mjedisit./PrizrenPress.com

