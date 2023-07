Komuna e Rahovecit formon Shtabin Komunal për korrje-shirje për vitin 2023

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka nënshkruar vendimin për caktimin e Shtabit Komunal për korrje-shirje për vitin 2023.

Shtabi Komunal ka për detyrë që të bëjë përcjelljen e korrje-shirjeve në terren, në gjithë territorin e Komunës së Rahovecit, gjatë tërë fushatës deri në përfundim të saj.

Pika tre e vendimit, obligon shtabin komunal që me kohë të njoftojë kryetarin e komunës si dhe personat tjerë kompetent, nga sfera e bujqësisë si dhe Ministrinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, me raporte kohë pas kohe lidhur me rrjedhën e korrje-shirjeve.