Komuna e Rahovecit, KEDS-it: I bëjmë thirrje të jenë më të përgjegjshëm në furnizim me energji elektrike

Ditëve të fundit Komuna e Rahovecit po përballet me ndërprerje të shpeshtë të energjisë elektrike.

Në lidhje me këtë, Komuna e Rahovecit ka dalë me një reagim duke i bërë thirrje Kompanisë Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike të jenë më të përgjegjshëm në furnizim me energji elektrike.

“Si pasojë e kësaj, po shkaktohet vështirësi për furnizim me ujë për qytetarët në disa vendbanime. Si rezultat i kësaj, semaforët nuk po funksionojnë në qytet, ku po shkaktohet kaos në komunikacion dhe avari në rrjetin e ndriçimit publik”, thuhet në njoftim.

“Tani kanë filluar të vijnë bashkatdhetarët për festat e fundvitit, prandaj i bëjmë thirrje të jenë më të përgjegjshëm, të jenë më të përgjegjshëm në furnizim me energji elektrike”.