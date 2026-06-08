Komuna e Rahovecit kërkon sanimin urgjent të punimeve në rrugën “Xhelal Hajda-Toni”, paralajmëron masa ligjore

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Rahovec ka reaguar ndaj punimeve të kryera pas riasfaltimit të një grope në rrugën “Xhelal Hajda-Toni”, duke i cilësuar ato si të papranueshme dhe jashtë standardeve të kërkuara.
Sipas njoftimit, pas ndërhyrjes së realizuar nga kompania e kontraktuar e KRU Gjakova, komuna ka urdhëruar në mënyrë urgjente largimin e pjesës së asfaltuar dhe rikthimin e saj sipas standardeve profesionale.
“Pas riasfaltimit të gropës në rrugën ‘Xhelal Hajda-Toni’ nga kompania e kontraktuar e KRU Gjakovës, ju njoftojmë se është urdhëruar në mënyrë urgjente largimi i kësaj grope të deformuar dhe realizimi i tij sipas standardeve të kërkuara”, thuhet në reagim.
Drejtoria e Shërbimeve Publike ka bërë të ditur se gjatë inspektimit është konstatuar se punimet e kryera nuk i përmbushin kriteret teknike dhe estetike të nevojshme.
“Drejtoria e Shërbimeve Publike e Komunës së Rahovecit kanë konstatuar se punimet e kryera nuk i plotësojnë kriteret e nevojshme teknike dhe estetike, prandaj kërkohet sanimi i menjëhershëm i kësaj gjendjeje”, thuhet më tej.
Komuna ka theksuar se nuk do të tolerojë ndërhyrje që cenojnë cilësinë e infrastrukturës publike.
“Komuna e Rahovecit nuk do të tolerojë punime të tipit ‘shkel e shko’ dhe as dëmtimin e infrastrukturës publike”.
Autoritetet komunale i kanë bërë thirrje kompanisë përgjegjëse dhe KRU Gjakovës që të ndërmarrin menjëherë veprimet e nevojshme për ritrajtimin e pjesës së dëmtuar të rrugës.
“Për këtë arsye, kërkojmë nga kompania përgjegjëse dhe KRU Gjakova që urgjentisht të bëjnë ritrajtimin e kësaj pjese të rrugës sipas standardeve profesionale”, thuhet në reagim.
“Në të kundërtën, do të ndërmerren masat ligjore dhe ndëshkimet e parapara ndaj përgjegjësve për këtë veprim të papranueshëm”, përfundon reagimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike.
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