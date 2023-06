Policia ka konfiskuar një pushkë automatike, karikator dhe tetë plumba në fshatin Zhur të Prizrenit.

Rasti po hetohet.

Zhur, Prizren 10.06.2023 – 01:50. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi gjatë kontrollit në veturën me të cilën po udhëtonte ai i është gjetur dhe konfiskuar një pushkë automatike me një karikator me 8 copë fishek. Me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar, rasti vazhdon në procedurë të rregullt.