Konjufca, opozitës: Në zgjedhje shkojmë kur të doni

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, pas kërkesës që të tejkalohet situata e krijuar sot, ku pati përleshje fizike në mes të opozitës dhe pushtetit, ka folur edhe për zgjedhje.

Konjufca, i ka thënë opozitës se “në zgjedhje shkojmë kur do të doni”.

“Në zgjedhje shkojmë kur të doni. Bile, bile mendoj që nëse Kuvendi do ta realizonte këtë agjendën veç sot që e kemi, qeverisë shumë do t’ia rrisnit përnjëmend për me shkuar në zgjedhje”, ka thënë Konjufca.

Ai ka thënë se përmbushja e agjendës së sotme prej 31 pikave do t’i kontribuonte shkuarjes në zgjedhje.