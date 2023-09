Konkurs për çmimin letrar mbarëkombëtar “At Gjergj Fishta”

Bashkia Lezhë, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, nën kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë Lezhë, Pjerin Ndreu, organizon konkursin letrar për çmimet “At Gjergj Fishta” 2023.

Nga ky konkurs do të përzgjidhet romani më i mirë, libri më i mirë poetik dhe vepra më e mirë studimore për letërsinë, me prioritet për veprat studimore kushtuar veprës a figurës së At Gjergj Fishtës.

Veprat letrare duhet të jenë botime të vitit 2023, të botuar dhe jo dorëshkrime. Ato do të duhet të dorëzohen dorazi në 3 kopje si dhe në versionin pdf në adresen e emailit: bibliotekalezhe@yahoo.com

Bashkia Lezhë ftoi të marrin pjesë të gjithë autorët të cilët e kanë shkruar veprën e tyre në gjuhën shqipe, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe vende të tjera.

Në jurinë e këtij konkursi është shkrimtarja Diana Çuli, studiuesi prof. Alfred Çapaliku si dhe poeti e botuesi Mark Simoni.

Ndarja e çmimeve do të bëhet më 23 tetor gjatë aktivitetit të organizuar nga bashkia Lezhë./atsh