Kontrabandë mallrash nga Pogaj i Shqipërisë drejt Gorozhubit të Kosovës, ndalohet tregtari 43-vjeçar

By admin

Kontrabandonte veshje nga Shqipëria drejt Kosovës, procedohet penalisht tregtari 43-vjeçar i dyshuar në Kukës.

Policia Kufitare e Morinës ka zbuluar rastin teksa intensifikoi kontrollin në brezin e gjelbërt pas informacioneve operative për aktivitete të paligjshme.

KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/1151855210347371

Dhe bazuar pikërisht në këto informacionet në rrugë operative, ndaluan në aksin rrugor që lidh fshatrat Pogaj dhe Gorozhub, mes Shqipërisë dhe Kosovës, automjetin me drejtues V. D.

 “Gjatë kontrollit në automjeti u gjetën disa thasë me veshje të ndryshme, të cilat ky shtetas po tentonte t’i kontrabandonte në Kosovë. Mallrat dhe automjeti u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. U referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për V. D., 43 vjeç, banues në Kukës, për veprat penale “transporti i mallrave kontrabandë” dhe “fshehja e të ardhurave”, bëri me dije policia vendore.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, për veprime të mëtejshme.

Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem
Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

