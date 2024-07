Kontributi i Shtjefën Gjeçovit, Mati Logorecit dhe Lazër Lumezit në përhapjen e arsimit kombëtar në Prizren me rrethinë

Sokol Cena

Shtjefën Konstantin Gjeçovi (Mihil Gjeçi) jetoi në periudhën e rritjes dhe të zgjerimit të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, të përpjekjeve të gjithanshme për përgatitjen e luftës për pavarësi kombëtare dhe për mbrojtjen e saj, duke qenë jo vetëm dëshmitar i këtyre ngjarjeve historike, por edhe pjesëmarrës i tyre. Në rrethanat e tilla, ai zhvilloi një aktivitet të gjallë për përhapjen e arsimit kombëtar dhe për pasurimin e letërsisë e të kulturës.

Pas mbarimit të Luftës së Parë Botërore, famullitë e Kosovës i takonin Provincës françeskane të Bosnjës, e cila pasi që nuk kishte fretër që dinin shqip, iu drejtua për ndihmë Provincës françeskane të Shqipërisë. Shtjefën Gjeçovi, pasi ishte kosovar, kërkoi vetë të vinte në Kosovë dhe në dhjetor të 1926 u emërua famullitar në Zym të Hasit, afër Prizrenit, për t’i shërbyer si bir i devotshëm Kosovës.

Këtu ai vazhdon deri në fund të jetës, atë punë të shenjtë e të përvuajtur, me të cilën kishte nisur veprimtarinë e vet si mësues i shqipes, i diturisë dhe i shqiptarisë. Sigurisht se lajmin për ardhjen e Gjeçovit në Zym e pritën me një gëzim të gjithë banorët e Hasit, pasi që për të kishin dëgjuar edhe më herët.

Afërsia njerëzore e Gjeçovit së shpejti mbolli dashuri e respekt të madh te banorët e Hasit, prandaj nuk kaloi shumë kohë dhe ai në Has bëhet personi më i pranishëm në çdo segment të jetës, në arë e në rrugë, në shtëpi e në kishë, ku zakonisht në këto takime me fshatarët, bisedonte me entuziazëm rreth thesarit të pasur popullor, që kishin shqiptarët.

Shpeshherë nuk kursente nga ngacmimet në këto biseda, dhe kështu, nxirrte fjalën e urtë të shpirtit të tyre, plot filozofi e mençuri, që e tregonin përmes gojëdhanave, proverbave, përrallave, zakoneve, bestutnive mitologjike e thënieve të tjera të shumta, që ia rrëfenin bashkëfolësit, të cilat Gjeçovi i shënonte në një fletore. Por, puna e palodhur e Gjeçovit në lëmin arsimor dhe hulumtimet e tij folklorike, etnologjike dhe në lëminjtë e tjerë, nga shovenistët serbomëdhejnë konsideroheshin si propagandë politike, që më vonë do t’i kushtojë me vdekje tragjike.

Më 1924, pushteti në shtëpinë e Ndue Ndrekë Kërhanajt hapi shkollën në këtë fshat, por jo në gjuhën amtare të hasjanëve. Madje, Mbretëria Serbo- Kroate-Sllovene i pat mbyllur ato pak shkolla në gjuhën shqipe që ekzistonin gjatë Luftës së Parë Botërore, me pretekst se kinse vetë shqiptarët nuk dëshironin t’i ndjekin.

Në këtë veprimtari kombëtare Gjeçovin e kishte përkrahur edhe Mulla Ymer Mustafë Berisha, boshë nga Mamunha e Prizrenit, mësues i mësimit fetar islam në shkollën e Zymiit, i cili ishte njëri ndër bashkëpunëtorët dhe miqtë më të ngushtë së Shtjefën Gjeçovit, dhe si i tillë e informonte atë për çdo veprim që bënte mësuesi serbomadh e antishqiptar i përbetua.

Gjeçovi shpesh bie në konflika të hapur me Stanimiroviqin, duke mos u kursyer që edhe fizikisht t’i qëronte hesapet me të.

Për këtë meshtari dhe mwsuesi i popullit ishte fatuar nw organet e pushtetit.”Ti e di se feja nuk ka emërua mësues. Nuk guxon tè organizosh mësim në gjuhën shqipe, as të shpërndash librin shqip. Përndryshe do të groposh varrin tënd”. Mirëpo, kërcënimet sikur e nxisin edhe më shumë Gjeçovun dhe ai edhe më dëshirë e shtonte aktivitetin kundër çdo mase, që e preferanin pushtetmbajtësit e atëhershëm.

Shumë herë Gjeçovi a ftua më stacionin xhandarmërisë në Zym, por në shumë kërcënime, syri i tij nuk iu frikësua asnjë rreziku.