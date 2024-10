Kosova debuton në garat eFIBA

Ekipi i Kosovës sot fillon rrugëtimin në eFIBA season 3 në fazën para-kualifikuese.

Pas një muaji intensiv të përgatitjeve, ekipi Kosovës është gati për paraqitje dinjitoze në pjesëmarrjen e parë në eFIBA.

Ndeshjet e ditës së sotme:

Kosova vs Zvicra 19:00

Kosova vs Greqia 20:00

Kosova vs Franca 21:00

Federata e Esports e Kosovës është partner i FBK në këtë projekt.