Kosova e Shqipëria hapin pikën e përbashkët të kalimit kufitar Krushevë – Shishtavec

Kosova e Shqipëria sot kanë hapur zyrtarisht pika e përbashkët të kalimit kufitar, Krushevë – Shishtavec.

Këtë e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla përmes një postimi në Facebook, ku tha se me homologun e tij shqiptar Bledar Çuçin kanë hapur zyrtarisht këtë pikëkalim.

“Me Ministrin e Brendshëm të Republikës së Shqipërisë z. Bledar Çuçi, sot kemi hapur zyrtarisht pikën e përbashkët të kalimit kufitar mes dy vendeve tona, Krushevë – Shishtavec. Kjo është si rezultat i marrëveshjes së nënshkruar në mbledhjen e dy qeverive tona dhe është marrëveshja e dytë nga tri sosh që po fillon së zbatuari”, ka shkruar Sveçla.

Ai tha se kjo pikë e përbashkët e kalimit kufitar do të jetë e hapur 24/7 në shërbim të qytetarëve, mjeteve dhe bartjen e mallrave jo-komerciale.

“Pika e përbashkët e kalimit kufitar do të jetë e hapur 24/7, në shërbim të qytetarëve, mjeteve dhe bartjen e mallrave jo-komerciale. Ajo do të mundësojë lëvizjen e qytetarëve të shteteve të treta, do të rrisë ekonominë e vendeve tona e do të zhvillojë turizmin në malet e bukura të Sharrit”, tha më tej ai.

Sveçla thotë se me Çuçin kanë biseduar edhe për marrëveshje të reja për të lehtësuar jetën e qyetarëve tanë në të dyja anët e kufirit.

“Mes shumë diskutimesh me Ministrin Çuçi, biseduam sot edhe për marrëveshje të reja që mund t’i kemi si Ministri, për të lehtësuar kështu jetën e qytetarëve tanë në të dyja anët e kufirit. Me vullnetin tonë të plotë dhe përkushtimin e ekipeve tona teknike, shumë shpejtë do të finalizohet edhe marrëveshja për banorët e brezit kufitar. Çdo iniciativë për të eliminuar barrierat që mund të hasin shqiptarët do të ketë angazhimin tonë maksimal. Çdo sfidë që mund të hasë Shqipëria, në krah e ka gjithmonë Kosovën. Bashkë ndajmë historinë, sfidat e krenarinë”, ka përfunduar ai.