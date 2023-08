Kosova i mëson kundërshtarët për Kupën e Botës 2027

Kombëtarja e Kosovës në basketboll i ka mësuar kundërshtarët e saj për fazën parakualifikuese për Kupën e Botës FIBA 2027.

Kosova do të luajë në grupin A, ku do të jetë sërish me Zvicrën në një grup.

E po ashtu “Dardanët” për herën e parë do të luajë edhe ndaj Irlandës dhe Azerbejxhanit.

Raundi i parë parakualifikues i Kupës së Botës të Basketbollit FIBA 2027 do të luhen me datë 19-27 shkurt 2024,18-26 nëntor 2024 dhe 17-25 shkurt 2025,me nga një ndeshje në shtëpi dhe jashtë.

Të tre fituesit e grupeve së bashku e renditur më të mirë ne vendi e dytë do të kalojnë në raundin e dytë parakulafikues të Kupës së Botës të FIBA-s,i cili do të luhet në verën 2025.

Grupi A

Zvicra;

Kosova;

Irlanda;

Azerbajxhani