Kosova kërkon fitore ndaj Gjeorgjisë

Përzgjedhësi Bernard Challandesi dhe sulmuesi Vedat Muriqi kanë paralajmëruar se Kosova do të sigurojë fitore ndaj Gjeorgjisë në ndeshjen e Grupit B që zhvillohet sonte (e martë) në stadiumin “Fadil Vokrri”. “Dardanët” pozicionohen në vendin e katërt në grup me vetëm katër pikë të grumbulluara.

Fitorja është synim i Përfaqësueses së Kosovës në futboll në ndeshjen që e zhvillon sonte (e martë) ndaj Gjeorgjisë. “Dardanët” në këtë ndeshje vijnë pas humbjes nga Suedia (3-0), por besojnë në fitore për faktin se një të tillë e arritën edhe si mysafirë ndaj këtij kundërshtari me rezultat minimal 0-1.

Përzgjedhësi Bernard Challandes ka paralajmëruar lojë ofensive në ndeshjen ndaj Gjeorgjisë, por edhe ndaj Greqisë në muajin nëntor. “Synimi ynë është gjithmonë që të luajmë lojë ofensive dhe të krijojmë posedim më të lartë të topit. Këto paraqitje synojmë t’u bëjmë gjatë tri ndeshjeve që kanë mbetur, përfshirë miqësoren që do ta zhvillojmë në nëntor. Këto ndeshje do të na ndihmojnë që të jemi sa më të gatshëm për Ligën e Kombeve që fillon në vitin e ardhshëm”, ka thënë Challandes, i cili ka pranuar se nuk ishte i kënaqur me ekipin në ndeshjen e së shtunës ndaj Suedisë.

Trajneri zviceran, po ashtu, ka konfirmuar se anësori Lirim Kastrati është i gatshëm për këtë ndeshje. “Sa i përket Lirim Kastratit, ai është 100 për qind i gatshëm dhe do të pjesë e listës së futbollistëve për ndeshjen ndaj Gjeorgjisë”, ka shtuar ai. Strategu zviceran në konferencën për media është pyetur se a do të japë dorëheqje pas rezultateve negative. Challandesi ka thënë se nuk është ai që vendos nëse do të largohet. “Unë jam i kënaqur me këtë ekip dhe kurrë nuk frikësohem nga shkarkimi. Nëse Federata e sheh të arsyeshme, atëherë në rregull por, nëse e sheh të arsyeshme për ta vazhduar bashkëpunimin, nuk ka problem. Prej ditës së parë kur kam firmosur kontratën e kam pasur të qartë se çdo ditë është mbijetesë. Unë kam mbijetuar ditë pas dite, ndeshje pas ndeshjeje. Shpresoj që të mbijetojë edhe të martën, pastaj do të shohim se çfarë do të ndodhë”, ka deklaruar Challandesi.

Në konferencën për ndeshjen ndaj Gjeorgjisë ishte edhe sulmuesi i Lazios, Vedat Muriqi, i cili bën me dije se “dardanët” luajnë për fitore. “Nuk kemi luajtur mirë ndaj Suedisë. Si ekip kemi kualitet për të bërë më shumë. Ndaj Gjeorgjisë duhet të fitojmë, edhe pse nuk e nënçmojmë kundërshtarin përkundër që kemi fituar në udhëtim. Na pret një ndeshje e vështirë, por kemi analizuar mirë kundërshtarin dhe futemi në fushë për ta fituar ndeshjen”, ka thënë Muriqi. Kosova është e katërta në grup me vetëm katër pikë të grumbulluara.

Grupi A

20:45 Portugali – Luksemburg

20:45 Serbia – Azerbajxhan

Grupi B

20:45 Kosova – Gjeorgjia

20:45 Suedi – Greqi

Grupi C

20:45 Bullgaria – Irlanda Veriore

20:45 Lituania – Zvicra

Grupi D

16:00 Kazakistani – Finlanda

20:45 Ukraina – Bosnja dhe Hercegovina

Grupi F

20:45 Danimarka – Austria

20:45 Ishujt Farore – Skotlanda

20:45 Izraeli – Moldavia

Grupi I

20:45 Shqipëria – Polonia

20:45 Anglia – Hungaria

20:45 San Marino – Andorra