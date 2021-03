Kosova mbrohet ndaj Spanjës me pesë mbrojtës, Zeneli rezervist

Trajneri Bernard Challandes është përcaktuar si kurrë më parë të luajë ndeshje defensive. Për ndeshjen ndaj Spanjës, që nis në orën 20:45, Kosova do të mbrohet me pesë mbrojtës. Do të jenë Fidan Aliti, Ibrahim Dresheviq e Mërgim Vojvoda që do të mbulojnë vijën e fundit, ndërkohë para tyre janë rreshtuar edhe dy mbrojtës të krahut, Florent Hadërgjonaj e Benjamin Kololli.

Mesfushorë janë Hekuran Kryeziu, Besar Halimi e Bersant Celina, derisa lojtarë të sulmit Vedat Muriqi e Milot Rashica.