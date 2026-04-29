21.1 C
Prizren
E mërkurë, 29 Prill, 2026
type here...

Opinione

Kosova në një moment reflektimi të thellë

By admin

Nga Shaqir Totaj
Kosova nuk është ndërtuar lehtë. Ajo është produkt i një rruge të gjatë sakrifice, përpjekjeje dhe besimi të palëkundur në liri. Nga rezistenca qytetare, te lufta çlirimtare dhe deri te shpallja e pavarësisë, çdo hap ka qenë i mbushur me sfida që kanë kërkuar unitet, maturi dhe vizion shtetformues.
Por historia na mëson një të vërtetë të thjeshtë. Fitimi i lirisë është vetëm fillimi. Sfida më e madhe është ruajtja dhe ndërtimi i shtetit mbi themele të forta demokratike.
Sot, Kosova po kalon një nga ato momente që kërkojnë më shumë reflektim sesa reagim emocional. Zhvillimet e fundit politike dhe tensionet rreth proceseve të rëndësishme shtetërore kanë ngritur shqetësime serioze për mënyrën se si po funksionon demokracia jonë. Kur proceset kushtetuese vihen në diskutim dhe kur institucionet hyjnë në ngërç, atëherë nuk kemi të bëjmë vetëm me një krizë politike, por me një sfidë për vetë stabilitetin e shtetit.
Që nga viti 2021, qytetarët i kanë dhënë një mandat të fuqishëm një qeverisjeje me pritje të mëdha për ndryshim. Dhe çdo mandat i tillë bart me vete përgjegjësi të jashtëzakonshme. Sepse pushteti nuk është vetëm e drejtë për të vendosur.
Ai është mbi të gjitha detyrim për të ruajtur balancën, për të respektuar institucionet dhe për të ndërtuar besim.
Demokracia nuk dobësohet vetëm nga shkeljet e hapura. Ajo fillon të zbehet kur mungon dialogu, kur mbyllen dyert e bashkëpunimit dhe kur vendimmarrja largohet nga fryma e përbashkët. Një shtet nuk mund të ecë përpara nëse njëra palë e sheh veten si të vetmen bartëse të së drejtës, ndërsa të tjerët mbeten jashtë procesit.
Kosova nuk ka luksin e krizave të përsëritura. Ne jemi një shtet i ri, me aspirata të qarta për zhvillim ekonomik dhe integrim ndërkombëtar. Çdo devijim nga ky drejtim na kushton kohë, energji dhe mbi të gjitha besimin e qytetarëve.
Megjithatë, çdo situatë e vështirë është edhe një mundësi për kthjellim. Është momenti për të rikujtuar se Kushtetuta është busulla jonë e përbashkët. Institucionet nuk janë pronë e askujt, por përgjegjësi që duhet ushtruar me kujdes dhe respekt. Dhe mbi të gjitha, qytetarët presin stabilitet, drejtësi dhe perspektivë, jo tensione të pafundme.
Zgjidhja nuk qëndron në përplasjen e vazhdueshme, por në rikthimin te parimet që e kanë mbajtur këtë shtet në këmbë. Dialogu i sinqertë, përfshirja dhe përgjegjësia institucionale janë rruga e vetme përpara. Vendimet e mëdha nuk duhet të imponohen, por të ndërtohen mbi mirëkuptim dhe maturi.
Në fund, historia do të na gjykojë jo për betejat politike të ditës, por për aftësinë tonë për të ruajtur dhe forcuar shtetin.
Kosova ka kaluar sprova shumë më të mëdha. Dhe gjithmonë ka dalë më e fortë kur ka ditur të qëndrojë e bashkuar dhe e matur.
Sot është koha për të dëshmuar se dimë jo vetëm të ndërtojmë shtetin, por edhe ta ruajmë atë me dinjitet.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Tre persona arrestohen në Suharekë për sulm ndaj zyrtarëve policorë
Next article
Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Më Shumë

Fokus

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve

Në Ditën e të Pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë, është përuruar Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël, në kujtim të 113 martirëve,...
Fokus

Liria mposhtet në derbi, humb terren në garën për Superligë

Liria është mposhtur nga Vëllaznimi në Gjakovë, duke humbur pikë të rëndësishme në garën për Superligë. Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e...

Drenoci në përgatitje për 26 Prillin, ditën e daljes publike të UÇK-së

Vetëvendosje sfidon opozitën: Propozoni 3 emra, njërin prej tyre e zgjedhim President

Policia në Prizren koordinon masat e sigurisë me Këshillat Lokale (KLSP)

Ndërron jetë mësuesi Hylmi Sylejmani nga Dragashi

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

Spitali i Prizrenit pranon donacion nga kontingjenti italian i KFOR-it

Totaj akuzon Kurtin se po “paralizon” Prizrenin: Na janë marrë rreth 14 milionë euro

Vazhdon gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e Auron Thaqit

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu ligjëron në Akademinë Ndërkombëtare të FBI-së

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

Gjashtë nxënës nga Suhareka në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt

Vëllaznimi – Liria, sot derbi për Superligë

Hyn në fazën finale renovimi i Qendrës Sportive “Sezai Surroi” në Prizren

Gjysmëfinalja vazhdon në kryeqytet, Bashkimi kërkon fitoren e dytë ndaj Borës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne