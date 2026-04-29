Kosova në një moment reflektimi të thellë

Kosova nuk është ndërtuar lehtë. Ajo është produkt i një rruge të gjatë sakrifice, përpjekjeje dhe besimi të palëkundur në liri. Nga rezistenca qytetare, te lufta çlirimtare dhe deri te shpallja e pavarësisë, çdo hap ka qenë i mbushur me sfida që kanë kërkuar unitet, maturi dhe vizion shtetformues.
Por historia na mëson një të vërtetë të thjeshtë. Fitimi i lirisë është vetëm fillimi. Sfida më e madhe është ruajtja dhe ndërtimi i shtetit mbi themele të forta demokratike.
Sot, Kosova po kalon një nga ato momente që kërkojnë më shumë reflektim sesa reagim emocional. Zhvillimet e fundit politike dhe tensionet rreth proceseve të rëndësishme shtetërore kanë ngritur shqetësime serioze për mënyrën se si po funksionon demokracia jonë. Kur proceset kushtetuese vihen në diskutim dhe kur institucionet hyjnë në ngërç, atëherë nuk kemi të bëjmë vetëm me një krizë politike, por me një sfidë për vetë stabilitetin e shtetit.
Që nga viti 2021, qytetarët i kanë dhënë një mandat të fuqishëm një qeverisjeje me pritje të mëdha për ndryshim. Dhe çdo mandat i tillë bart me vete përgjegjësi të jashtëzakonshme. Sepse pushteti nuk është vetëm e drejtë për të vendosur.
Ai është mbi të gjitha detyrim për të ruajtur balancën, për të respektuar institucionet dhe për të ndërtuar besim.
Demokracia nuk dobësohet vetëm nga shkeljet e hapura. Ajo fillon të zbehet kur mungon dialogu, kur mbyllen dyert e bashkëpunimit dhe kur vendimmarrja largohet nga fryma e përbashkët. Një shtet nuk mund të ecë përpara nëse njëra palë e sheh veten si të vetmen bartëse të së drejtës, ndërsa të tjerët mbeten jashtë procesit.
Kosova nuk ka luksin e krizave të përsëritura. Ne jemi një shtet i ri, me aspirata të qarta për zhvillim ekonomik dhe integrim ndërkombëtar. Çdo devijim nga ky drejtim na kushton kohë, energji dhe mbi të gjitha besimin e qytetarëve.
Megjithatë, çdo situatë e vështirë është edhe një mundësi për kthjellim. Është momenti për të rikujtuar se Kushtetuta është busulla jonë e përbashkët. Institucionet nuk janë pronë e askujt, por përgjegjësi që duhet ushtruar me kujdes dhe respekt. Dhe mbi të gjitha, qytetarët presin stabilitet, drejtësi dhe perspektivë, jo tensione të pafundme.
Zgjidhja nuk qëndron në përplasjen e vazhdueshme, por në rikthimin te parimet që e kanë mbajtur këtë shtet në këmbë. Dialogu i sinqertë, përfshirja dhe përgjegjësia institucionale janë rruga e vetme përpara. Vendimet e mëdha nuk duhet të imponohen, por të ndërtohen mbi mirëkuptim dhe maturi.
Në fund, historia do të na gjykojë jo për betejat politike të ditës, por për aftësinë tonë për të ruajtur dhe forcuar shtetin.
Kosova ka kaluar sprova shumë më të mëdha. Dhe gjithmonë ka dalë më e fortë kur ka ditur të qëndrojë e bashkuar dhe e matur.
Sot është koha për të dëshmuar se dimë jo vetëm të ndërtojmë shtetin, por edhe ta ruajmë atë me dinjitet.